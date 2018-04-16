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Светлана Журова: Главе Союза биатлонистов отомстили за Тюмень
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Светлана Журова: Главе Союза биатлонистов отомстили за Тюмень 

Российский стадион 6 часов назад
Фото: Российский стадион
Олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова высказала своё мнение о расследовании в отношении президента IBU Андерса Бессеберга, которого подозревают в коррупции и сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.
"Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг сообщил, что покинул свой пост на время расследования. Бессеберг подозревается в получении взятки в обмен на скрытие допинг-проб российских биатлонистов.
Я думаю, это расследование связано с тем, что Бессеберг довольно жестко говорил о том, что не собирается отменять чемпионат мира по биатлону в Тюмени, не собирается отменять другие соревнования в нашей стране. Думаю, таким образом на него оказывается давление. Нужно поставить более сговорчивого человека, который не будет защищать российских спортсменов. Все-таки, мне кажется, что сейчас есть ряд федераций (теперь даже боюсь называть из вслух), которые помогают России остаться на международных соревнованиях, и помогают продолжать выступать нашим спортсменам, притом, под национальным флагом", — сказала Журова в эфире НСН, подводя главные итоги минувшей недели.
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