Организаторы этапа NASCAR перенесли вторую часть гонки в Бристоле из-за непогоды

Этап чемпионата NASCAR на трассе «Бристоль Мотор Спидвей» был остановлен на 204-м круге из запланированных 500. Причиной этого стал дождь, из-за которого продолжать заезд оказалось невозможно. Гонка на первых 200 кругах десять раз прерывалась жёлтыми флагами, т ри из которых были показаны из-за непогоды.