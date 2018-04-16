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Организаторы этапа NASCAR перенесли вторую часть гонки в Бристоле из-за непогоды
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Организаторы этапа NASCAR перенесли вторую часть гонки в Бристоле из-за непогоды 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Motorsport.com
Этап чемпионата NASCAR на трассе «Бристоль Мотор Спидвей» был остановлен на 204-м круге из запланированных 500. Причиной этого стал дождь, из-за которого продолжать заезд оказалось невозможно. Гонка на первых 200 кругах десять раз прерывалась жёлтыми флагами, т ри из которых были показаны из-за непогоды.
В результате организаторы приняли решение перенести оставшиеся 296 кругов на понедельник, старт второй части гонки запланирован на 20:00 по московскому времени. Лидером гонки на момент остановки является Кайл Ларсон.
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