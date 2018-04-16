Вологжанка завоевала золото на чемпионате мира по полиатлону

Вологодская полиатлонистка победила среди юниоров. С золотой медалью Валерия Завьялова вернулась из Могилева, где прошел чемпионат мира.

Всего же в соревнованиях участвовали более 120 полиатлонистов. Все они выполняли четыре упражнения: спринт на 60 метров, бег на 1000 метров, плавание на 100 метров, стрельба из пневматической винтовки.

По итогам соревнований вологодская спортсменка взяла золото. Вологжанка выступала в возрастной категории 18-20 лет. Второе место завоевала полиатлонистка из Краснодарского края. Завершила тройку лидеров представительница Казахстана.