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Вологжанка завоевала золото на чемпионате мира по полиатлону
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Вологжанка завоевала золото на чемпионате мира по полиатлону 

Вологда.рф 1 час назад
Вологодская полиатлонистка победила среди юниоров. С золотой медалью Валерия Завьялова вернулась из Могилева, где прошел чемпионат мира.
Всего же в соревнованиях участвовали более 120 полиатлонистов. Все они выполняли четыре упражнения: спринт на 60 метров, бег на 1000 метров, плавание на 100 метров, стрельба из пневматической винтовки.
По итогам соревнований вологодская спортсменка взяла золото. Вологжанка выступала в возрастной категории 18-20 лет. Второе место завоевала полиатлонистка из Краснодарского края. Завершила тройку лидеров представительница Казахстана.
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