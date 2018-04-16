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Глава Федерации биатлона Норвегии: Вину Бессеберга еще не доказали, России мы не доверяем
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Глава Федерации биатлона Норвегии: Вину Бессеберга еще не доказали, России мы не доверяем 

Советский спорт 4 часа назад
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«Мы не доверяем России. Мы считаем, что там произошло слишком много всего. То, что случилось сейчас, стало новым для нас. Бессеберг проделал фантастический путь для роста популярности биатлона. Он невиновен, пока не доказано обратное. Его работа в борьбе с допингом была прозрачной, но мы чувствуем, что он мог сделать больше в вопросе борьбы с допингом в России», — цитирует Слоквика VG.
Ранее стало известно, что полиция Австрии провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге в связи с расследованием о возможном сокрытии применения допинга российскими спортсменами. Позднее IBU сообщил, что основное внимание уделяется Бессебергу, который позже заявил об уходе с поста президента организации на время следствия.
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