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Волгоградские пловцы выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях
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Волгоградские пловцы выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях 

АиФ Волгоград 6 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградские спортсмены завоевали одну золотую и две бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете спорта, в плавательных эстафетах участвовало около 800 юных пловцов из более 60 регионов. Соревнования проходили среди девочек 11-12 лет и мальчиков 13-14. Ребята оспаривали 20 комплектов медалей в индивидуальных дисциплинах и эстафетах.
Волгоградские спортсменки победили в трех видах программы. Главными героинями стали брассистки Алена Ильина, Снежана Абрамова, Карина Кагольницкова и Татьяна Богословская. Девочки в заплыве 4х50 метров выиграли «золото». Две бронзовые медали завоевали ребята в эстафетах 4х50 метров на спине и баттерфляем. Илья Мартыненко, Иван Егунов, Иван Миколенко выступали в обоих видах программы, а спинисты Максим Тамаровский и Даниил Бадмаев — в баттерфляе.
Добавим, кроме соревнований, для юных спортсменов была организована и культурная программа. Ребята побывали Государственном Эрмитаже.
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