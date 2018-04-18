Волгоградские пловцы выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях

Волгоградские спортсмены завоевали одну золотую и две бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете спорта, в плавательных эстафетах участвовало около 800 юных пловцов из более 60 регионов. Соревнования проходили среди девочек 11-12 лет и мальчиков 13-14. Ребята оспаривали 20 комплектов медалей в индивидуальных дисциплинах и эстафетах.

Волгоградские спортсменки победили в трех видах программы. Главными героинями стали брассистки Алена Ильина, Снежана Абрамова, Карина Кагольницкова и Татьяна Богословская. Девочки в заплыве 4х50 метров выиграли «золото». Две бронзовые медали завоевали ребята в эстафетах 4х50 метров на спине и баттерфляем. Илья Мартыненко, Иван Егунов, Иван Миколенко выступали в обоих видах программы, а спинисты Максим Тамаровский и Даниил Бадмаев — в баттерфляе.