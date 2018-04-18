Коукалова: не знаю, смогу ли начать всё заново и вернуться спустя два года

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова рассказала о возможном возобновлении карьеры.

«Я не хочу возвращаться в биатлон, потому что это сильно травмирует меня. Все, что происходило, было непростым для меня. Мне трудно говорить об этом и вдаваться в детали.

Сейчас не знаю, смогу ли начать всё заново и восстановиться, чтобы попытаться вернуться спустя два года. Я правда не знаю, что буду думать об этом через два года.

Многие спортсмены завершают карьеру и не хотят возвращаться. Я никогда не была в подобной ситуации раньше, поэтому не могу сказать окончательно.

Многие люди говорят, что я всё ещё молодая, и у меня есть шанс, но я сомневаюсь, что это произойдёт", — цитирует Коукалову Tyden со ссылкой на эфир чешского телевидения.

Коукалова пропустила прошлый сезон из-за травмы ноги. На этой неделе вышла автобиографии биатлонистки, в которой она рассказала о сложностях, с которыми сталкивалась во время карьеры.