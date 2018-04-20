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Домрачева: «Неизвестно, смогла бы я достичь такого успеха, выступая за Россию»
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Домрачева: «Неизвестно, смогла бы я достичь такого успеха, выступая за Россию» 

SPORT24.ru 39 минут назад
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свое решение выступать за Беларусь, а не за Россию.
"Я не сомневалась, что буду выступать за родную Беларусь, а не за Россию. Неизвестно, останься я там, возможно ли было там достичь результатов, которые имею сейчас здесь. В белорусской команде всегда царит семейная обстановка, которую очень важно ценить, — тебя обязательно в трудной ситуации поддержат.
В России дела обстоят немного по-другому: там ценность одной личности, одного человека не так велика, — сказала Домрачева в эфире телеканала «Беларусь 1».
Дарья Домрачева — четырехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне 2014/15. В 2004 году спортсменка приняла решение выступать за Беларусь, хотя первые гонки в карьере Дарья провела в составе российской команды.
Слова биатлонистки приводит.
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