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Гагаринская гонка пройдет в Иркутске 21 апреля
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Гагаринская гонка пройдет в Иркутске 21 апреля 

АиФ Иркутск 5 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Двести спортсменов со всей Сибири соберутся 21 апреля в Иркутске, где пройдет 57-ая Гагаринская гонка по велоспорту-шоссе. Гонка пройдет в рамках I тура чемпионата и первенства Сибирского федерального округа в гонке — критериум.
Маршрут гонки традиционно проходит по замкнутому кольцу со стартом на бульваре Гагарина. Участники будут выступать в четырех возрастных категориях.
Как рассказал главный судья соревнований Владимир Бурмистров, это первые большие соревнования в Сибири, которые открывают велосезон:
«Сборная Иркутской области будет представлена очень сильным составом, все наши спортсмены, которые являются членами сборных команд России, кроме двоих, выступят на Гагаринской гонке. Это и Сергей Барушко, и Александра Мамонова, и Владислав Нечаев, и Анастасия Полатова», — отметил Бурмистров.
Открытие соревнований в 11.45. Старт гонки запланирован на 12.00 часов, церемония награждения — на 14.00 часов.
Гонка 2013 года в фотографиях
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