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Слепцова родила сына
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Слепцова родила сына 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывшая пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Мария Байдина сообщила, что у олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой родился сын.
«Вот ты и стала мамой, Светлана… Обнимаю из камчатского далека, но крепко-крепко! Здоровья тебе и парню! И да. Голосую за Толяна», — написала Байдина в своём «инстаграме».
31-летняя Слепцова — олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете, чемпионка мира в эстафете 2009 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2008 года в смешанной эстафете. В прошлом году Слепцова завершила карьеру.
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