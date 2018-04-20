Слепцова родила сына

Бывшая пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Мария Байдина сообщила, что у олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой родился сын.

«Вот ты и стала мамой, Светлана… Обнимаю из камчатского далека, но крепко-крепко! Здоровья тебе и парню! И да. Голосую за Толяна», — написала Байдина в своём «инстаграме».

31-летняя Слепцова — олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете, чемпионка мира в эстафете 2009 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2008 года в смешанной эстафете. В прошлом году Слепцова завершила карьеру.