Белорусская биатлонистка Кривко вышла замуж

26-летняя белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Ирина Кривко вышла замуж за 28-летнего сервисмена национальной сборной Артёма Лещенко.

Кривко опубликовала фотографию со свадьбы на своей странице в сети «Инстаграм», сопроводив ее надписью: «Семья».

В минувшем сезоне, кроме олимпийского золота в эстафетной гонке в Пхенчхане в команде с Надеждой Скардино , Динарой Алимбековой и Дарьей Домрачевой , Кривко впервые в спортивной карьере выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира.

Фото доступно в «инстаграме» Ирины Кривко.