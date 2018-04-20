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Белорусская биатлонистка Кривко вышла замуж
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Белорусская биатлонистка Кривко вышла замуж 

Чемпионат.com 3 часа назад
26-летняя белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Ирина Кривко вышла замуж за 28-летнего сервисмена национальной сборной Артёма Лещенко.
Кривко опубликовала фотографию со свадьбы на своей странице в сети «Инстаграм», сопроводив ее надписью: «Семья».
В минувшем сезоне, кроме олимпийского золота в эстафетной гонке в Пхенчхане в команде с Надеждой Скардино, Динарой Алимбековой и Дарьей Домрачевой, Кривко впервые в спортивной карьере выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира.
Фото доступно в «инстаграме» Ирины Кривко.
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