Антон Шипулин: кроме улыбки слова Тихонова ничего не вызывают

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал критику в его адрес со стороны члена правления Союза биатлонистов России Александра Тихонова . Шипулин считает его нападки безосновательными.

"Тихонов — не очень однозначная фигура в биатлоне, и это понимают многие, — цитирует Шипулина ETB. — Он может говорить сначала одно, потом другое… Безусловно, он, как и Анфиса Резцова, люди заслуженные, но они не знают, что происходит в команде. После моих слов Тихонов еще больше будет грязи лить на меня, и придумывать какие-то новые истории".

"Я бы не назвал это конфликтом, просто я устал от его далеких от правды и безосновательных нападок на тренеров и меня в СМИ. Но в лицо он почему-то мне ничего не говорит. Я считаю, что его время прошло. У него была возможность работы с Россией, но ничего не получилось. После этого его слова ничего, кроме улыбки у меня не вызывают".

Напомним, что ранее Тихонов обрушился с критикой на биатлонистов сборной России, назвав ее неуправляемой, а поведение некоторых ее спортсменов — недостойным члена сборной.