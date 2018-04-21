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Антон Шипулин: кроме улыбки слова Тихонова ничего не вызывают
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Антон Шипулин: кроме улыбки слова Тихонова ничего не вызывают 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал критику в его адрес со стороны члена правления Союза биатлонистов России Александра Тихонова. Шипулин считает его нападки безосновательными.
"Тихонов — не очень однозначная фигура в биатлоне, и это понимают многие, — цитирует Шипулина ETB. — Он может говорить сначала одно, потом другое… Безусловно, он, как и Анфиса Резцова, люди заслуженные, но они не знают, что происходит в команде. После моих слов Тихонов еще больше будет грязи лить на меня, и придумывать какие-то новые истории".
"Я бы не назвал это конфликтом, просто я устал от его далеких от правды и безосновательных нападок на тренеров и меня в СМИ. Но в лицо он почему-то мне ничего не говорит. Я считаю, что его время прошло. У него была возможность работы с Россией, но ничего не получилось. После этого его слова ничего, кроме улыбки у меня не вызывают".
Напомним, что ранее Тихонов обрушился с критикой на биатлонистов сборной России, назвав ее неуправляемой, а поведение некоторых ее спортсменов — недостойным члена сборной.
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