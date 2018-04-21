Шипулин: ничего не может перекрыть тот негатив, что мы пережили в этом году

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин прокомментировал итоги сезона-2017/18.

"Было ли что-то позитивное для меня в биатлонном сезоне? Это и победа, и призовые места на Кубке мира. Но ничего не может перекрыть тот негатив, что мы пережили в этом году.

Это, конечно, самый сложный сезон за всю мою спортивную карьеру. И, в первую очередь, он связан с политическими действиями", — приводит слова Шипулина ЕТВ.