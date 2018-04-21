Дарья Домрачева: У Лукашенко столько дел, но он находит время помочь нам

«После завоевания серебра в Пхенчхане президент прислал мне поздравление, в котором было отражено все напряжение, все переживания и облегчение от достижения серебряного результата, — приводит «Прессбол» слова Домрачевой. — И там, в этом поздравлении был очень важный для нас посыл — от нас ожидают хорошего выступления в эстафете, в нас верят, на нас надеются.

Вообще очень приятно получать поздравления от президента страны, важно понимать, что ему небезразличен этот спорт, небезразличен ты, как спортсмен, и вообще весь спорт небезразличен. Он старается со всех сторон смотреть на ситуацию. Если видит какие-то проблемы, старается разобраться в них и помочь.

Хотя, казалось бы, у президента столько забот, столько важных дел, когда ему находить время на подобные моменты. Но как-то он находит время, и это для нас очень ценно».

Напомним, на Олимпийских играх в Пхенчхане 31-летняя Домрачева завоевала серебро в масс-старте, после чего выиграла золото в составе эстафетной команды.