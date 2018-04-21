Шипулин рассказал, что несколько раз болел мононуклеозом в минувшем сезоне

ТАСС , 21 апреля. Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин минимум четыре раза переболел мононуклеозом в прошедшем сезоне. Об этом спортсмен рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

"Вся вкатка в сезон была для меня большим разочарованием, потому что я понимал, что нужно делать работу, но мой организм мне этого не позволял. Когда я сдал углубленные анализы, выяснилось, что показатели вирусов в 20-150 раз превышают норму — это был мононуклеоз, которым я уже раньше болел. У нас было два выхода: либо мы проходим какой-то двухмесячный реабилитационный период, когда лечимся и сбавляем нагрузки, либо оставляем это и идем дальше. Мы не говорим очень часто, как иностранные спортсмены, что мы болеем мононуклеозом, так как нет смысла говорить о своих проблемах, но в итоге за весь период с процесса вкатки до завершения сезона я переболел [мононуклеозом] четыре или пять раз, но мы об этом нигде не упоминали", — рассказал Шипулин.

Мононуклеоз — острое вирусное заболевание, которое сопровождается специфическим изменением в составе крови и затруднением работы некоторых органов человека, особенно на фоне высоких физических нагрузок. Помимо Шипулина в последние годы это заболевание также перенесли другие лидеры мирового биатлона — француз Мартен Фуркад и белоруска Дарья Домрачева

По итогам прошедшего сезона Кубка мира биатлонист занял третье место в общем зачете. На этапах Кубка мира он три раза становился третьим в личных гонках, а в финском Контиолахти выиграл спринт. Шипулин не смог принять участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, так как не получил специальное приглашение на соревнования от Международного олимпийского комитета.

За свою карьеру 30-летний Шипулин выиграл золото Олимпиады в Сочи в эстафетной гонке и бронзу Игр-2010 в Ванкувере также в эстафете. Спортсмен является чемпионом мира и обладателем трех серебряных и трех бронзовых наград мировых первенств. По результатам сезона-2014/2015 Шипулин выиграл Малый хрустальный глобус по программе масс-стартов.