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Шипулин: «Пусть Тихонов сидит на заслуженном диване и смотрит телевизор»
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Шипулин: «Пусть Тихонов сидит на заслуженном диване и смотрит телевизор» 

SPORT24.ru 45 минут назад
Российский биатлонист Антон Шипулин ответил на критику многократного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Легендарный спортсмен по ходу сезона неоднократно неодобрительно высказывался о тренерах Шипулина и самом спортсмене.
— Я долго терпел и смотрел, что он говорит. Слова Тихонова про Крючкова? Я смеялся пять минут, когда прочитал это. У него такое самомнение! Его эпоха давно прошла. Он велкиий спортсмен, но мне не импонирует. Он может только громко кричать, а на самом деле ничего не делает. Говорит, что он великий специалист, он научит. Но все это пустые слова. Пусть сидит на заслуженном диване и смотрит телевизор. Я обниму и расцелую, если будут дельные советы. Но все советы склонялись к одному — мол, он в свое время, вот у него было так-то, вот он говорил еще пять лет назад. Пусть Александр Иванович меня простит, но он давно напрашивался, я не мог этого не сказать.
Я начал показывать результат именно с этим тренером. А все эти специалисты говорят в прошедшем времени. Надо понимать, что даже 10 лет назад биатлон был другим. Я через 10 лет не смогу бить себя в грудь и говорить, что я занимался этим. А эти люди никак не могут успокоиться. Они беспокоятся, что о них забывают. Я буду себя дико ненавидеть, если буду также делать. Прошу меня сразу поколотить, если я в будущем буду делать такие высказывания. Я нормально отношусь к критике, но она должна быть обоснована, — сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».
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