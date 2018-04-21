Шипулин: у меня пропала мечта о личном олимпийском золоте

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете Антон Шипулин признался, что больше не мечтает о победе в личной гонке на Олимпийских играх.

«У меня пропала мечта о личном олимпийском золоте. Почти год на телефоне висела заставка с золотой олимпийской медалью. Каждый день вставал и смотрел в телефон, когда ложился, визуализировал, что эта медаль будет висеть у меня на шее. Но, к сожалению, этого не получилось.

До сих пор никто не ответил, почему меня не пригласили на Игры. Поэтому моё олимпийское движение закончено. Не думаю, что у меня будет желание продолжать до следующей Олимпиады", — рассказал Шипулин в эфире ТК «Матч ТВ».