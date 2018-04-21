Шипулин: нисколько не обижаюсь ни на Фуркада, ни на Бё

Российский биатлонист Антон Шипулин признался, что не обижен на лидеров мирового биатлона, которые не вступились за него после отстранения от Игр-2018.

«Давно пережил это, не надо думать, что я на них обижаюсь. Я обижаюсь на некоторых спортсменов, которые говорят какие-то неподтверждённые факты. И нисколько не обижаюсь ни на Фуркада, ни на Бё, как многие думают.

Если бы я был на их месте, я бы ещё два раза подумал, стоит ли мне за них вступаться или нет. Фуркад правильно сказал — он со мной каждый день не находился, не знает, чем я занимался. Так же, как и я про них могу сказать", — сказал Шипулин в эфире ТК «Матч ТВ».