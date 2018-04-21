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Шипулин: нисколько не обижаюсь ни на Фуркада, ни на Бё
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Шипулин: нисколько не обижаюсь ни на Фуркада, ни на Бё 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: ТАСС
Российский биатлонист Антон Шипулин признался, что не обижен на лидеров мирового биатлона, которые не вступились за него после отстранения от Игр-2018.
«Давно пережил это, не надо думать, что я на них обижаюсь. Я обижаюсь на некоторых спортсменов, которые говорят какие-то неподтверждённые факты. И нисколько не обижаюсь ни на Фуркада, ни на Бё, как многие думают.
Если бы я был на их месте, я бы ещё два раза подумал, стоит ли мне за них вступаться или нет. Фуркад правильно сказал — он со мной каждый день не находился, не знает, чем я занимался. Так же, как и я про них могу сказать", — сказал Шипулин в эфире ТК «Матч ТВ».
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