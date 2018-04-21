Шипулин: о назначении Хованцева нашим тренером слышал, но на уровне слухов

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился мнением о кандидатах на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) и назначении нового старшего тренера в мужскую команды.

«Мы задаёмся вопросом: кто лучше — Драчёв или Майгуров? Мой ответ: они принесли бы нам больше пользы, если бы работали в связке.

Про назначение Анатолия Хованцева старшим тренером мужской команды слышал, но на уровне слухов. Я сказал Драчёву и Майгурову, что перед назначением тренера нужно обсудить это со всей командой.

Если тренер не свяжет команду воедино психологически, то никакого результата не будет", — рассказал Шипулин в эфире ТК «Матч ТВ».