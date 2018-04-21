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Шипулин: в основной сборной отдельно спортсмены, отдельно — тренеры
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Шипулин: в основной сборной отдельно спортсмены, отдельно — тренеры 

Чемпионат.com 4 часа назад
Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал об остановке в сборной России.
«У нас была команда — Крючков, Гербулов, Волков, я, Щербинин. Это действительно была команда. Плохо или хорошо, кто-то «накосячил» или поступил хорошо — мы делим это на всех членов, на пятерых. В основной команде такого нет.
Есть отдельно спортсмены, отдельно тренеры. Всю команду разорвало. Мы с ребятами очень хорошо общаемся, каждый день друг у друга в гостях, тренеры между собой, сервисмены. Но это разные коалиции внутри одной большой команды.
А должны все вместе садиться за круглый стол и общаться — без «вожака волчей стаи», их как раз нельзя подпускать к команде", — сказал Шипулин в эфире ТК «Матч ТВ».
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