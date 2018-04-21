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Шипулин: «Чувствую, в следующем сезоне Бабиков начнет бегать с кличкой „майонез“
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Шипулин: «Чувствую, в следующем сезоне Бабиков начнет бегать с кличкой „майонез“ 

SPORT24.ru 4 часа назад
Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал слова другого биатлониста Антона Бабикова, который во время этапа Кубка мира в Тюмени был недоволен питанием. В марте, что салаты сразу заправляли майонезом и не было свежих продуктов.
”Честно говоря, даже не знаю, в чем там был прикол. Видел в каких-то новостях, но у меня настолько не было времени это читать, что я даже не вникал. Бабиков сказал, что все салаты только с майонезом? Не будем на него навешивать клеймо — «майонез». А то я чувствую, в следующем году начнет бегать с кличкой «майонез». Не надо этого делать. Есть разные ситуации. И он в каких-то ситуациях неправ, и Дима Губерниев, и я. Только те молодцы, кто признает свои ошибки”, — сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».
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