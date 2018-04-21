Тихонов: «Такие журналисты, как Трифанов, вносят разлад в наш биатлон»

— Такие как Трифанов вносят разлад в наш биатлон. По-другому не могу сказать. Сделали рекламу из моих шуб, но я заслужил это. Я на всякий случай, для этого безграмотного Трифанова, назван лучшим биатлонистом ХХ века. Практически все малоколиберное оружие, которое они держат, прошло через мои руки. Но Трифанов не задал грамотный вопрос — а в чем вам Тихонов пытался подсказать? А если у Антона не потеряно мужское начало, то я готов сесть напротив него и Трифанова и поговорить на эту тему. Немалую толику дерьма выливают в спорт такие, как Трифанов, вместо того, чтобы поднять нормальные факты, учесть мнения всех экспертов. Но они же не взяли мнения экспертного совета. Задача спортсмена тренироваться и показывать результат, а у нас опять — согласовать со спортсменами, а потом приглашать тренеров. Каждый должен заниматься своим делом.