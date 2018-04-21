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Тихонов: «Такие журналисты, как Трифанов, вносят разлад в наш биатлон»
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Тихонов: «Такие журналисты, как Трифанов, вносят разлад в наш биатлон» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Многократный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал работу журналиста «Матч ТВ» Ильи Трифанова. Лучшему биатлонисту ХХ не понравился однобокий подход журналиста в интервью с биатлонистом Антоном Шипулиным, в ходе которого.
— Такие как Трифанов вносят разлад в наш биатлон. По-другому не могу сказать. Сделали рекламу из моих шуб, но я заслужил это. Я на всякий случай, для этого безграмотного Трифанова, назван лучшим биатлонистом ХХ века. Практически все малоколиберное оружие, которое они держат, прошло через мои руки. Но Трифанов не задал грамотный вопрос — а в чем вам Тихонов пытался подсказать? А если у Антона не потеряно мужское начало, то я готов сесть напротив него и Трифанова и поговорить на эту тему. Немалую толику дерьма выливают в спорт такие, как Трифанов, вместо того, чтобы поднять нормальные факты, учесть мнения всех экспертов. Но они же не взяли мнения экспертного совета. Задача спортсмена тренироваться и показывать результат, а у нас опять — согласовать со спортсменами, а потом приглашать тренеров. Каждый должен заниматься своим делом.
Я не знаю ни в одной другой стране чего-то подобного. В Германии тренеров назначают. На месте Антона надо было сказать — мы пришли к развалу. Этот развал начался 10 лет назад при Круглове, Черезове и Чудове. Они предали Аликина, который привел их к медалям. И тогда я сказал им с трибуны, что через два года вас в команде не будет и начнется развал российского биатлона. У меня все это есть на сайте, кто хочет пусть ознакомится, — сказал Тихонов корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну.
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