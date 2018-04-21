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Санитра продолжит работать с мужской сборной Украины по биатлону
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Санитра продолжит работать с мужской сборной Украины по биатлону 

Чемпионат.com 2 часа назад
Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра продолжит работу с командой в следующем сезоне.
Под вопросом остаётся пост старшего тренера женской команды, которой в прошлом сезоне руководил словенец Урош Велепец, сообщает Biathlon.com.ua в своём «фейсбуке».
Словак Санитра начал работать с украинскими биатлонистами в апреле 2016 года. До этого он тренировал словацких биатлонистов, в том числе медалистов Олимпийских игр Анастасию Кузьмину и Павола Хурайта.
Лучший результат в общем зачёте Кубка мира прошлого сезона показал Дмитрий Пидручный — 37-е место. На Олимпиаде в Пхёнчхане украинцы не завоевали медалей.
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