Санитра продолжит работать с мужской сборной Украины по биатлону

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра продолжит работу с командой в следующем сезоне.

Под вопросом остаётся пост старшего тренера женской команды, которой в прошлом сезоне руководил словенец Урош Велепец, сообщает Biathlon.com.ua в своём «фейсбуке».

Словак Санитра начал работать с украинскими биатлонистами в апреле 2016 года. До этого он тренировал словацких биатлонистов, в том числе медалистов Олимпийских игр Анастасию Кузьмину и Павола Хурайта.