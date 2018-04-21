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Врач: Шипулин может восстановить форму после атак мононуклеоза
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Врач: Шипулин может восстановить форму после атак мононуклеоза 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин может снова набрать оптимальную форму после атак мононуклеоза, но только после нейтрализации вируса и отдыха. Об этом ТАСС заявил первый заместитель директора Московского научно— практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Зураб Орджоникидзе.
Ранее 30-летний Шипулин в интервью телеканалу «Матч ТВ» заявил, что в прошедшем сезоне переболел мононуклеозом минимум четыре раза.
"Если Антон столько раз перенес атаку мононуклеоза, нужно искать вирус в организме. У человека на пике физиологической формы страдает иммунитет — чуть себя не поберег, где-то продуло, и наступает болезнь, таких случаев очень много. Мононуклеоз — это очень серьезное заболевание, а спортивная жизнь очень насыщенна и коротка, поэтому сейчас самое главное — отдохнуть и восстановить моральные силы", — заявил Орджоникидзе.
"Сегодня экология не позволяет спортсменам того, что было доступно их предшественникам, которые могли себе позволить даже горячительные напитки. В принципе, восстановить форму можно, очень большое внимание нужно обратить на питание", — добавил он.
Шипулин, как и многие другие ведущие российские спортсмены, не был приглашен Международным олимпийским комитетом на Игры-2018 в Пхёнчхан. «Мононуклеоз может проявиться на фоне стресса. Из-за стресса очень серьезно страдает иммунитет, и организм попадает под цель вируса. Антон до последнего не знал, поедет ли на Олимпиаду, и тогда любая новость могла стать причиной стресса», — отметил специалист.
Мононуклеоз — острое вирусное заболевание, которое сопровождается специфическим изменением в составе крови и затруднением работы некоторых органов человека, особенно на фоне высоких физических нагрузок. Помимо Шипулина в последние годы это заболевание также перенесли другие лидеры мирового биатлона — француз Мартен Фуркад и белоруска Дарья Домрачева.
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