Врач: Шипулин может восстановить форму после атак мононуклеоза

Ранее 30-летний Шипулин в интервью телеканалу «Матч ТВ» заявил, что в прошедшем сезоне переболел мононуклеозом минимум четыре раза.

"Если Антон столько раз перенес атаку мононуклеоза, нужно искать вирус в организме. У человека на пике физиологической формы страдает иммунитет — чуть себя не поберег, где-то продуло, и наступает болезнь, таких случаев очень много. Мононуклеоз — это очень серьезное заболевание, а спортивная жизнь очень насыщенна и коротка, поэтому сейчас самое главное — отдохнуть и восстановить моральные силы", — заявил Орджоникидзе.

"Сегодня экология не позволяет спортсменам того, что было доступно их предшественникам, которые могли себе позволить даже горячительные напитки. В принципе, восстановить форму можно, очень большое внимание нужно обратить на питание", — добавил он.

Шипулин, как и многие другие ведущие российские спортсмены, не был приглашен Международным олимпийским комитетом на Игры-2018 в Пхёнчхан. «Мононуклеоз может проявиться на фоне стресса. Из-за стресса очень серьезно страдает иммунитет, и организм попадает под цель вируса. Антон до последнего не знал, поедет ли на Олимпиаду, и тогда любая новость могла стать причиной стресса», — отметил специалист.