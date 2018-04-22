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Дмитрий Васильев: Шипулину не стоит торопиться завершать карьеру
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Дмитрий Васильев: Шипулину не стоит торопиться завершать карьеру 

Советский спорт 3 часа назад
— Надеюсь, что заявления Антона обусловлены эмоциями, потому что концовка сезона была не самой успешной. Он заметно регрессировал в заключительных гонках, при этом всё равно одержал победу в Контиолахти. Подобные решения ни в коем случае нельзя принимать, руководствуясь чувствами. Не стоит торопиться. Необходимо успокоиться, отдохнуть от спорта, возможно, стоит взять перерыв на целый сезон. Шипулину нужно соскучиться по биатлону, — цитирует Васильева RT на русском.
Ранее Антон Шипулин заявил, что серьезные проблемы со здоровьем (мононуклеоз) могут помешать ему продолжить карьеру.
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