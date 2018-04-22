Шипулин подхватил болезнь поцелуев

Российский биатлонист Антон Шипулин недавно заявил, что может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. «Чемпионат» узнал, какое именно заболевание могло стать тому причиной. Как сообщается, спортсмен перенес мононуклеоз, острое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, увеличение лимфатических узлов, поражение печени, селезёнки и изменение состава крови. Оно передаётся воздушно-капельным путём, поэтому иногда его называют «болезнью поцелуев».

В подготовительный период заболевание давало о себе знать несколько раз. Издание отмечает, что очевидно этим и объясняется то, что выступал Шипулин крайне неровно: то был на уровне десятки лучших, то не попадал и в тридцатку.

«Приехал домой, два дня лежал пластом. Отлежался, восстановился, как мне казалось, приехал на «вкатку». Потренировался всего день или два и снова слёг. Неделю лечился и понимал, что ситуация не улучшается», — так описывает свое состояние сам Шипулин.

После сдачи анализов обнаружилась серьезность ситуации.

«Анализ: красным выделено — вирусы превышают норму не в 5-10 раз, а в 20, 100, 150 раз. Было 11-12 часов ночи, но начали звонить докторам, спрашивать, что же это такое. Оказалось, что это мононуклеоз», — рассказал спортсмен.

Как отмечает издание, сейчас, постфактум, эта новость воспринимается скорее как оправдание не самого успешного сезона. Несколько лет назад мононуклеозом переболел другой спортсмен — Мартен Фуркад, но он не делал тайны из своего состояния. Так же поступила и Дарья Домрачева.