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Шесть медалей завоевали спортсмены из района Текстильщики на состязаниях по шорт-треку «Сочинский Олимп»
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Шесть медалей завоевали спортсмены из района Текстильщики на состязаниях по шорт-треку «Сочинский Олимп» 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Шесть медалей со Всероссийских соревнований по шорт-треку «Сочинский Олимп» среди участников детской и младшей возрастных групп привезли спортсмены из школы олимпийского резерва «Москвич», которая расположена в Текстильщиках.
— Соревнования проводились в городе Саранске. В детской возрастной группе Любовь Бушуева завоевала золотую медаль на дистанции 333 метра, а также серебряные медали на дистанции 500 метров и в эстафете на 2000 метров. Наталина Жукова взяла серебро в эстафете на 2000 метров, Иван Черниченко завоевал серебряную медаль в эстафете на 2000 метров, — уточнил представитель спортивной школы.
Также в младшей возрастной группе в эстафете на 2000 метров золотую медаль выиграл Александр Фатеев. (мю)
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