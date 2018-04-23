Тихонов: хороший конь, стоя спит. В отличие от Шипулина 

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь прокомментировал заявление лидера сборной России по биатлону Антона Шипулина о возможном завершении карьеры по состоянию здоровья.
«Хороший конь, стоя спит. В отличие от Шипулина. У него ни одной личной золотой медали на ЧМ и ОИ за 10 лет карьеры. Это не в обиду, а факт. Проблема Шипулина в том, что он связал судьбу с тренерами Крючковым и Гербуловым. Первый — вообще теоретик, второй — непонятно что. Я уверен, что с его данными, он может побеждать кого угодно.
Не пытался с ним общаться, я знаю себе цену. Видно, что у Антона период такой в жизни. Он много о себе не договорил. Он говорил про монокулеоз. Но я поинтересовался и узнал, что им второй раз переболеть нельзя. Считаю, что он не договаривает о том, что провалил подготовку. Как только он связался с этими тренерами, всё пошло вниз. До этого он брал медали на чемпионате мира. Личные. А последние три года — ни одной медали личной.
Сейчас в биатлоне у нас ситуация хуже некуда. Когда десять лет назад я ушел, у нас началась ситуация, когда спортсмены начали выбирать себе тренеров. При мне такого не было. Для меня тренер был святым. Что касается допингового скандала, то у нас появился серьёзный список. Не хотелось бы связывать, но я давно говорил, что нам грозит страшная проблема допинга. У нас 19 случаев допинга за последние годы. Это катастрофа. Пусть Бессеберг бы баловался с проститутками, но без нас», — сказал Тихонов корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову в эфире радио «Серебряный дождь».