Тихонов: хороший конь, стоя спит. В отличие от Шипулина

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь прокомментировал заявление лидера сборной России по биатлону Антона Шипулина о возможном завершении карьеры по состоянию здоровья.

«Хороший конь, стоя спит. В отличие от Шипулина. У него ни одной личной золотой медали на ЧМ и ОИ за 10 лет карьеры. Это не в обиду, а факт. Проблема Шипулина в том, что он связал судьбу с тренерами Крючковым и Гербуловым. Первый — вообще теоретик, второй — непонятно что. Я уверен, что с его данными, он может побеждать кого угодно.

Не пытался с ним общаться, я знаю себе цену. Видно, что у Антона период такой в жизни. Он много о себе не договорил. Он говорил про монокулеоз. Но я поинтересовался и узнал, что им второй раз переболеть нельзя. Считаю, что он не договаривает о том, что провалил подготовку. Как только он связался с этими тренерами, всё пошло вниз. До этого он брал медали на чемпионате мира. Личные. А последние три года — ни одной медали личной.