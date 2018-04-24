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Биатлонистка Коукалова рассказала об откровенном подарке хоккеисту
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Биатлонистка Коукалова рассказала об откровенном подарке хоккеисту 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала об откровенном подарке хоккеисту после Олимпийских игр — 2014 в Сочи. Об этом сообщает «Советский спорт».
Известный хоккеист Яромир Ягр получил на свой день рождения нижнее белье от чешской спортсменки.
По словам Коукаловой, во время масс-старта в Сочи, она несколько раз поправляла белье, которое доставляло ей дискомфорт, а также повлияло на ее результат (спортсменка стала второй).
Ранее Коукалова поделилась историей о своем первом сексуальном опыте в автобиографической книге.
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