Биатлонистка Коукалова рассказала об откровенном подарке хоккеисту

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала об откровенном подарке хоккеисту после Олимпийских игр — 2014 в Сочи. Об этом сообщает «Советский спорт».

Известный хоккеист Яромир Ягр получил на свой день рождения нижнее белье от чешской спортсменки.

По словам Коукаловой, во время масс-старта в Сочи, она несколько раз поправляла белье, которое доставляло ей дискомфорт, а также повлияло на ее результат (спортсменка стала второй).

Ранее Коукалова поделилась историей о своем первом сексуальном опыте в автобиографической книге.