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Чиновник IBU говорил Бессебергу о взятке за голос в пользу России
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Чиновник IBU говорил Бессебергу о взятке за голос в пользу России 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Чиновник Международного союза биатлонистов (IBU) заявил о взятке за голос в пользу Тюмени на конгрессе организации в 2016 году. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Süddeutsche Zeitung, чиновник рассказал президенту IBU Андерсу Бессебергу о том, как один из участников конгресса получил конверт с деньгами за голос в пользу Тюмени на выборах места проведения чемпионата мира 2021 года. Однако, Бессеберг не стал разбираться с этим делом.
Ранее стала известна информация о коррупционной составляющей в решении о проведении чемпионата мира-2021 в Тюмени.
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