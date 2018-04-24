Чиновник IBU говорил Бессебергу о взятке за голос в пользу России

Чиновник Международного союза биатлонистов (IBU) заявил о взятке за голос в пользу Тюмени на конгрессе организации в 2016 году. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Süddeutsche Zeitung, чиновник рассказал президенту IBU Андерсу Бессебергу о том, как один из участников конгресса получил конверт с деньгами за голос в пользу Тюмени на выборах места проведения чемпионата мира 2021 года. Однако, Бессеберг не стал разбираться с этим делом.

Ранее стала известна информация о коррупционной составляющей в решении о проведении чемпионата мира-2021 в Тюмени.