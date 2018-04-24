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Александр Красных: Результаты на 200-метровке впечатляют, будем бороться за золото в эстафете
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Александр Красных: Результаты на 200-метровке впечатляют, будем бороться за золото в эстафете 

Советский спорт 5 часов назад
Призер чемпионата мира Александр Красных считает, что сборная России сможет побороться за золото чемпионата Европы в Глазго в кролевой эстафете 4x200 метров.
«Результаты на 200-метровке вольным стилем на чемпионате России очень неплохие, это впечатляет, — приводит «Р-Спорт» слова Красных. — Если все будет хорошо, если подведемся, то конкурировать на чемпионате Европы за золото в эстафете с нами смогут только британцы, будем с ними бороться. У них были недавно Игры Содружества, и на них они показали хорошие секунды».
Напомним, Красных победил в чемпионате России в Москве на дистанции 200 метров и выполнил условия отбора на чемпионат Европы.
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