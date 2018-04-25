Тихонов: попытка Шипулина защитить российских тренеров выглядит нелепо

"Я считал Антона грамотным спортсменом, имеющим свое мнение, а когда он пытается защищать тренеров, которых весь российский биатлон признал неграмотными, это выглядит нелепо.

Обиды никакой у меня на него нет. Если он высказал то, что действительно накипело, то пусть ему пойдет это на пользу, пусть разозлится и, засучит рукава, начнет все сначала. Только обижаться надо не на Тихонова, а на самого себя и свои собственные ошибки и слабости", — написал Тихонов в своем блоге.

Ранее Шипулин заявил, что ему необходимо взять небольшую паузу в спортивной карьере из-за проблем со здоровьем.