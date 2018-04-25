Российские биатлонисты сдали 314 допинг-проб в 2017 году 

ТАСС, 25 апреля. Триста четырнадцать допинг— проб были взяты у российских биатлонистов в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Всего в прошлом году IBU провела 1595 допинг-тестов.
Полиция Австрии 10 апреля допросила президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Рёш по делу о сокрытии допинговых нарушений спортсменами. Речь идет и о российских биатлонистах, которых якобы покрывали в IBU. Расследование отчасти основывается на данных из базы Московской антидопинговой лаборатории, которые оказались в распоряжении Всемирного антидопингового агентства в конце прошлого года.