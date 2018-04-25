Драчев — о скандале вокруг этапа в Тюмени: «Пока не докажут факт подкупа — это слухи, но если докажут –…

Четырехкратный чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы, кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подчеркнул, что если будет доказан факт подкупа голосов на Конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в пользу Тюмени в борьбе за чемпионат мира-2021, то это станет шоком для всего сообщества.

— Можете ли как-то прокомментировать новые обвинения России в подкупе голосов делегатов конгресса IBU в пользу Тюмени в борьбе за чемпионат мира-2021.

— Комментировать эту информацию с моей стороны было бы неправильно, так как я в то время был далек от работы в СБР и занимался другими делами, — сказал Драчев.

— Вы удивитесь, если обвинения будут доказаны?

— В нашем мире уже вообще ничему удивляться нельзя. Категорически утверждать, что такого не было и не могло быть, сейчас вряд ли кто возьмется. Пока у обвинителей нет доказанных фактов — все это можно назвать досужими разговорами в чьих-то интересах. Но если факт подкупа будет доказан, то весь биатлон будет в шоке.

— Все скандалы, обрушившиеся на российский биатлон, не поколебали ваш настрой в борьбе за пост президента Союза биатлонистов России.

— Скорее, только усилили. Те люди, кто сейчас там работает, довели ситуацию до такой степени, что нас скоро не будут пускать на международные старты! Что будет дальше с российским биатлоном, можно только предполагать. Мы потеряли все свои позиции в мировом биатлоне, хотя эти позиции всегда были очень сильны. Сейчас же представителей России изо всех комитетов убрали, а скоро мы останемся и без единственной должности в руководстве IBU. Что сделано за эти годы, сейчас проявляется. Если оставаться в той же позиции, проще вообще биатлон закрыть.

Отчетно-выборная конференция СБР пройдет 18 мая в Тюмени. (Андрей ШИТИХИН)