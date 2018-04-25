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Велепец возглавит сборную Словении по биатлону
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Велепец возглавит сборную Словении по биатлону 

Чемпионат.com 3 часа назад
Словенский тренер Урош Велепец вернётся в сборную Словении по биатлону, сообщает Siol.
С 2015 года специалист был старшим тренером женской сборной Украины. После Олимпийских игр в Пхёнчхане между некоторыми украинскими биатлонистками и Велепцом произошёл конфликт.
Велепец станет главным тренером сборной Словении. Ожидается, что в мае Федерация биатлона Словении утвердит его назначение. Ранее он уже тренировал команду.
В первой сборной сборной Словении будут готовиться биатлонисты Яков Фак, Клемен Бауэр, Миха Довжан, Митя Дриновец, Рок Тршан и биатлонистка Уршка Пое.
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