Велепец возглавит сборную Словении по биатлону

Словенский тренер Урош Велепец вернётся в сборную Словении по биатлону, сообщает Siol.

С 2015 года специалист был старшим тренером женской сборной Украины. После Олимпийских игр в Пхёнчхане между некоторыми украинскими биатлонистками и Велепцом произошёл конфликт.

Велепец станет главным тренером сборной Словении. Ожидается, что в мае Федерация биатлона Словении утвердит его назначение. Ранее он уже тренировал команду.