Российский тренер возглавит сборную Украины

СМИ: российский тренер возглавит женскую сборную Украины по биатлону

Российский специалист будет назначен на пост главного тренера женской сборной Украины по биатлону. Об этом сообщает украинский портал Sportarena со ссылкой на украинскую биатлонистку Елену Пидгрушную

Отмечается, что имя главного тренера будет названо 30 апреля. Имя специалиста не называется.

Ранее глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак не исключил, что национальную команду Украины может возглавить российский тренер.