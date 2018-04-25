Российский тренер возглавит сборную Украины

Российский специалист будет назначен на пост главного тренера женской сборной Украины по биатлону. Об этом сообщает украинский портал Sportarena со ссылкой на украинскую биатлонистку Елену Пидгрушную.
Отмечается, что имя главного тренера будет названо 30 апреля. Имя специалиста не называется.
Ранее глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак не исключил, что национальную команду Украины может возглавить российский тренер.
14 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Запрет на участие в стартах и тренировочных сборах на территории РФ касается всех членов национальных команд Украины, в то же время спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России. Позднее запрет на участие в турнирах для украинских спортсменов был заменен запретом на финансирование их выступлений на турнирах в России из государственного бюджета.