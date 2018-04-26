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Тренер Тутмин ответил на обвинения в домогательствах
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Тренер Тутмин ответил на обвинения в домогательствах 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Личный архив спортсменки
Тренер по биатлону подмосковной спортшколы «Истина» Сергей Тутмин отверг обвинения в домогательствах к 17-летней биатлонистке Анне Моисеевой. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Действительно ли я приставал к Ане? Нет, это неправда», — заявил Тутмин.
Ранее Моисеева рассказала «Советскому спорту», что история с домогательствами началась в сентябре прошлого года в Саранске. По словам девушки, после соревнований тренер пригласил ее в свою комнату и предложил сделать ей массаж. Спортсменка отказалась, но он якобы продолжил настаивать.
«Ты же понимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно. Ты знаешь, как ты бегаешь (не очень хорошо), а если согласишься построить со мной отношения, то я тебе помогу», — процитировала его девушка.
Однажды он потребовал, чтобы она переоделась в шорты, и трогал ее ноги.
«Он постоянно спрашивал, не передумала ли я. Подходил и интересовался, почему я к нему не захожу», — рассказала биатлонистка.
По ее словам, тренер говорил, что «так все делают», и не он один «такой плохой». В итоге девушке удалось сделать аудиозапись разговора с ним.
Моисеева и ее мать обратились в Центр спортивной подготовки и на горячую линию «Ребенок в опасности», оттуда обстоятельства дела передали в Следственный комитет. Тутмин уволился по собственному желанию.
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