Тренер Тутмин ответил на обвинения в домогательствах

Тренер по биатлону подмосковной спортшколы «Истина» Сергей Тутмин отверг обвинения в домогательствах к 17-летней биатлонистке Анне Моисеевой . Об этом сообщает «Чемпионат».

«Действительно ли я приставал к Ане? Нет, это неправда», — заявил Тутмин.

Ранее Моисеева рассказала «Советскому спорту», что история с домогательствами началась в сентябре прошлого года в Саранске. По словам девушки, после соревнований тренер пригласил ее в свою комнату и предложил сделать ей массаж. Спортсменка отказалась, но он якобы продолжил настаивать.

«Ты же понимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно. Ты знаешь, как ты бегаешь (не очень хорошо), а если согласишься построить со мной отношения, то я тебе помогу», — процитировала его девушка.

Однажды он потребовал, чтобы она переоделась в шорты, и трогал ее ноги.

«Он постоянно спрашивал, не передумала ли я. Подходил и интересовался, почему я к нему не захожу», — рассказала биатлонистка.

По ее словам, тренер говорил, что «так все делают», и не он один «такой плохой». В итоге девушке удалось сделать аудиозапись разговора с ним.