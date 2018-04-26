У домогавшегося Моисеевой тренера обнаружились новые жертвы

Чепиков: мама Моисеевой рассказала о случаях Тутмина с другими девочками

"Я общался с мамой Моисеевой, запускаем большую работу, обращаемся с правоохранительные органы с просьбой взять дело под свой контроль. Мне мама сказала, что были еще случаи с другими девочками", — приводит слова Чепикова "Спорт-Экспресс".

Ранее обвиненный 17-летней биатлонисткой Анной Моисеевой в сексуальных домогательствах тренер Тутмин отказался от комментариев по этой теме.