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Власти Удмуртии намерены вернуть женские старты на турнир по биатлону «Ижевская винтовка»
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Власти Удмуртии намерены вернуть женские старты на турнир по биатлону «Ижевская винтовка» 

ТАСС 1 час назад
ИЖЕВСК, 26 апреля. /ТАСС/. Власти Удмуртии намерены вернуть женские старты в рамках традиционного турнира «Ижевская винтовка». Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.
"В прошлом году мы постарались перезагрузить биатлонный турнир «Ижевская винтовка», вывести его на совершенно новый уровень — уровень организации международных соревнований. Мы заинтересованы в возвращении в Ижевск женской части соревнований, все ресурсы у нас для этого есть", — приводит пресс-служба слова главы Удмуртии Александра Бречалова, который в четверг встретился с бывшим биатлонистом, депутатом Госдумы РФ Владимиром Драчевым.
По словам Драчева, он заинтересован в том, чтобы «Ижевская винтовка» рассматривалась как «один из основных видов национальных соревнований».
Женские старты на «Ижевской винтовке» не проводятся в течение последних трех лет по решению Союза биатлонистов России.
"Ижевская винтовка" — всероссийские соревнования по биатлону, которые проходят с 1969 года, являются этапом Кубка и Чемпионата России.
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