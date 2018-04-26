Власти Удмуртии намерены вернуть женские старты на турнир по биатлону «Ижевская винтовка»

ИЖЕВСК, 26 апреля. / ТАСС /. Власти Удмуртии намерены вернуть женские старты в рамках традиционного турнира «Ижевская винтовка». Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

Владимиром Драчевым. "В прошлом году мы постарались перезагрузить биатлонный турнир «Ижевская винтовка», вывести его на совершенно новый уровень — уровень организации международных соревнований. Мы заинтересованы в возвращении в Ижевск женской части соревнований, все ресурсы у нас для этого есть", — приводит пресс-служба слова главы Удмуртии Александра Бречалова , который в четверг встретился с бывшим биатлонистом, депутатом Госдумы РФ

По словам Драчева, он заинтересован в том, чтобы «Ижевская винтовка» рассматривалась как «один из основных видов национальных соревнований».

Женские старты на «Ижевской винтовке» не проводятся в течение последних трех лет по решению Союза биатлонистов России.

"Ижевская винтовка" — всероссийские соревнования по биатлону, которые проходят с 1969 года, являются этапом Кубка и Чемпионата России.