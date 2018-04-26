Ещё
Пушкина обратилась к Моисеевой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Депутат Госдумы Пушкина призвала биатлонистку Моисееву подать в суд на тренера за домогательства 

RT на русском 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выразила поддержку 17-летней биатлонистке Анне Моисеевой, ставшей жертвой домогательств со стороны своего тренера Сергея Тутмина.
«В суд! Молодец, что решилась! Из опыта общения с женщинами, прошедшими через сексуальные домогательства, могу сказать, что большинство будет на стороне обвиняемого. Как мне кажется, ещё и поэтому только 10% случаев изнасилования доходят до суда, а сексуальные домогательства вообще судом не рассматриваются», — цитирует депутата сайт Sport24.ru.
По словам Моисеевой, для многих девушек, переживших домогательства, это становится настоящей травмой, после которой они не чувствуют себя в безопасности.
«Более того, в нашей стране признаваться в том, что ты жертва сексуальных домогательств, чрезвычайно невыгодно и следом может быть потеря работы и урон репутации. Так что не стоит обвинять девушку в том, что она хотела «хайпануть», или «заработать». После подобных признаний и заявлений, как правило, огромное нервное напряжение: вас смешают с дерьмом! В лучшем случае. Поэтому — в суд! И доказывать свою правоту!» — добавила она.
Ранее сообщалось, что Тутмин, обвиняемый в домогательствах к 17-летней биатлонистке, был уволен и отстранён от тренерской деятельности.
RT на русском: последние новости
Юная российская биатлонистка рассказала о домогательствах тренера Депутат Госдумы Чепиков: мама Моисеевой сказала мне, у Тутмина были случаи с другими девочками СМИ: Российский тренер может возглавить сборную Украины по биатлону
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы нанесли крупное поражение россиянам69
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную1
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»262
«Атлетико» без тренера выстоял перед «Арсеналом»1
Липницкая удивила откровенным фото11
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение