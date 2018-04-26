Пушкина обратилась к Моисеевой

Депутат Госдумы Пушкина призвала биатлонистку Моисееву подать в суд на тренера за домогательства

«В суд! Молодец, что решилась! Из опыта общения с женщинами, прошедшими через сексуальные домогательства, могу сказать, что большинство будет на стороне обвиняемого. Как мне кажется, ещё и поэтому только 10% случаев изнасилования доходят до суда, а сексуальные домогательства вообще судом не рассматриваются», — цитирует депутата сайт Sport24.ru.

По словам Моисеевой, для многих девушек, переживших домогательства, это становится настоящей травмой, после которой они не чувствуют себя в безопасности.

«Более того, в нашей стране признаваться в том, что ты жертва сексуальных домогательств, чрезвычайно невыгодно и следом может быть потеря работы и урон репутации. Так что не стоит обвинять девушку в том, что она хотела «хайпануть», или «заработать». После подобных признаний и заявлений, как правило, огромное нервное напряжение: вас смешают с дерьмом! В лучшем случае. Поэтому — в суд! И доказывать свою правоту!» — добавила она.

Ранее сообщалось, что Тутмин, обвиняемый в домогательствах к 17-летней биатлонистке, был уволен и отстранён от тренерской деятельности.