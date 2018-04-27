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Бьорндален перешел на собак
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Бьорндален перешел на собак 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Lehtikuva / Reuters
Восьмикратный чемпион Олимпийских игр норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален решил принять участие в гонках на собачьих упряжках.
«Наверное, это этот вид соревнований для меня оптимален, ведь всю работу сделают собаки. Не нужно напрягаться», — заявил Бьорндален в интервью норвежскому изданию VG.
Чемпион мира по гонкам на собачьих упряжках друг Бьорндалена Свен Иван Моен рассказал, что восьмикратного чемпиона Олимпийских игр не будет трудностей с собаками.
«Бьорндален хорош во всем, что делает. К тому же он вырос на ферме и знает как вести себя с животными», — рассказал Моен.
Напомним, 3 апреля восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален на специальной пресс-конференции объявил о завершении карьеры.
За карьеру Бьорндален завоевал 13 олимпийских наград: восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.
Ему принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира — 95. Также он один раз побеждал и четыре раза становился призером этапов Кубка мира по лыжным гонкам.
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Комментарии24  Ещё 8 источников 
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