Отстранен директор спортшколы биатлонистки Моисеевой

Директор спортшколы биатлонистки Моисеевой отстранён от должности

Директор спортивной школы, где занималась биатлонистка Анна Моисеева , обвинившая своего тренера в домогательствах, был отстранён от занимаемой должности на время проведения проверки.

«После появления сообщений об оказании давления на тренеров, поддерживающих биатлонистку Анну Моисееву, директор спортивной школы «Истина» Андрей Кулагин был отстранён от занимаемой должности на время проведения проверки», — приводит пресс-служба минспорта Московской области слова руководителя ведомства Романа Терюшкова.

Он отметил, что никаких указаний о кадровых решениях в отношении личного тренера Моисеевой Сергея Латышева не поступало.

«Мы никому не позволим оказывать личное вмешательство в эту ситуацию, особенно в период проверки», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в домогательствах к биатлонистке Тутмин уволен и отстранён от тренерской деятельности.