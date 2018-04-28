Йельмесет: уверен, что найдем для девушек очень хороший тренерский дуэт

Спортивный директор сборной Норвегии по биатлону Одд-Бьёрн Йельмесет рассказал о поиске тренеров в женскую команду.

«Мы работаем над этим. Мы провели беседы с несколькими тренерами и сейчас находимся в финальной фазе переговоров. Уверен, что Тириль Экхофф и другие девушки получат очень хороший тренерский дуэт. Я не буду называть точную дату, но надеюсь, что скоро мы договоримся», — цитирует Йельмесета NRK.

По словам Йельмесета, Федерация биатлона Норвегии в качестве кандидатов рассматривала как норвежских, так и иностранных специалисты. По информации NRK, сейчас есть два потенциальных кандидата в сборную.