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Йельмесет: уверен, что найдем для девушек очень хороший тренерский дуэт
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Йельмесет: уверен, что найдем для девушек очень хороший тренерский дуэт 

Чемпионат.com 9 часов назад
Спортивный директор сборной Норвегии по биатлону Одд-Бьёрн Йельмесет рассказал о поиске тренеров в женскую команду.
«Мы работаем над этим. Мы провели беседы с несколькими тренерами и сейчас находимся в финальной фазе переговоров. Уверен, что Тириль Экхофф и другие девушки получат очень хороший тренерский дуэт. Я не буду называть точную дату, но надеюсь, что скоро мы договоримся», — цитирует Йельмесета NRK.
По словам Йельмесета, Федерация биатлона Норвегии в качестве кандидатов рассматривала как норвежских, так и иностранных специалисты. По информации NRK, сейчас есть два потенциальных кандидата в сборную.
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