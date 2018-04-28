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В честь Дня Победы в Липецке пройдёт легкоатлетическая эстафета
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В честь Дня Победы в Липецке пройдёт легкоатлетическая эстафета 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, пройдет в Липецке не 9 мая, а в воскресенье, 6 мая.
Такое решение приняли организаторы забега, чтобы избежать перекрытия сразу нескольких главных магистралей.
В 12.00 6 мая на Соборной площади в Липецке состоится парад открытия эстафеты, а в 13.00 будет дан старт самой эстафете.
Ежегодно на легкоатлетическую эстафету выходят более 1,5 тысяч человек. В этом году протяженность маршрута составит 5 км 750 м. Эстафету будет состоять из 16 этапов — девяти мужских и семи женских.
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