В честь Дня Победы в Липецке пройдёт легкоатлетическая эстафета

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, пройдет в Липецке не 9 мая, а в воскресенье, 6 мая.

Такое решение приняли организаторы забега, чтобы избежать перекрытия сразу нескольких главных магистралей.

В 12.00 6 мая на Соборной площади в Липецке состоится парад открытия эстафеты, а в 13.00 будет дан старт самой эстафете.

Ежегодно на легкоатлетическую эстафету выходят более 1,5 тысяч человек. В этом году протяженность маршрута составит 5 км 750 м. Эстафету будет состоять из 16 этапов — девяти мужских и семи женских.