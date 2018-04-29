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Биатлонисты Елисеев и Щербинина сыграли свадьбу
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Биатлонисты Елисеев и Щербинина сыграли свадьбу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает «Советский спорт».
Как рассказала биатлонистка Галина Нечкасова на своей странице в инстаграме, Елисеев и Щербинина официально поженились 28 апреля.
25-летний Елисеев в прошлом сезоне занял итоговое 38-е место в общем зачёте Кубка мира, а также принял участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. 27-летняя Щербинина — многократная победительница и медалистка этапов Кубка IBU, участница чемпионатов Европы по биатлону.
Ранее сообщалось, что старший тренер мужской сборной России по биатлону Рико Гросс покинет команду.
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