Российская сборная по биатлону отказалась от немца

Союз биатлонистов России (СБР) отказался продлевать контракт со старшим тренером национальной команды немцем Рикко Гроссом . Об этом сообщает ТАСС.

Об уходе специалиста сообщил председатель тренерского совета СБР Владимир Барнашов . Покинув Россию, Гросс может стать главным тренером сборной Австрии.

«У Гросса много предложений, не знаю, какое он примет, скорее всего, у нас он больше тренировать не будет», — сообщил функционер.

Срок текущего соглашения истекает 30 апреля.

Журналист и биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram-аккаунте попрощался с немецким тренером. По его информации, Гросс определился со своим будущим и поедет работать в Австрии.

Немецкий специалист работал в сборной России с августа 2015 года. По итогам Кубка мира российские биатлонисты повторили худший результат по числу побед на этапах, одержав всего две.