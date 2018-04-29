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Скардино: хотела бы попасть в топ-10 общего зачёта Кубка мира по биатлону
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Скардино: хотела бы попасть в топ-10 общего зачёта Кубка мира по биатлону 

Чемпионат.com 9 часов назад
Олимпийская чемпионка по биатлону в составе сборной Беларуси Надежда Скардино рассказала, каких ещё высот хотела бы достигнуть в спортивной карьере.
«Олимпийской чемпионкой я точно больше не стану никогда, так как эта Олимпиада была для меня последней. Прошедший сезон получился очень хорошим, я и сама не ожидала, что он будет таким, в каком-то смысле я сумела прыгнуть выше головы, осуществить, наверное, самые главные свои спортивные мечты. Остались ещё мечты в спорте? Например, я ещё не выиграла золото чемпионата мира. Хотелось бы попасть в топ-10 общего зачёта Кубка мира», — приводит слова Скардино " [В] Биатлоне".
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