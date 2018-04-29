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Шипулин сфотографировался с Десайи и Насери. Фуркад, кажется, их знает
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Шипулин сфотографировался с Десайи и Насери. Фуркад, кажется, их знает 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин сфотографировался с чемпионом мира и Европы по футболу французом Марселем Десайи и звездой серии фильмов «Такси» Сами Насери. Актер и спортсмены приняли участие в открытии парка футбола в Екатеринбурге.
"Чемпионат мира по футболу в России совсем скоро придет в Екатеринбург! Узнаете парней, которых встретил на «Парке футбола»? Чемпион мира-98 Марсель Десайи в составе сборной Франции и, пожалуй, самый лихой водитель в мире (по крайней мере, в кино) Сами Насери. Крутые они парни!" — написал Шипулин в Инстаграме.
Чемпионат мира по футболу в России @fifaworldcup совсем скоро придёт в Екатеринбург! Узнаете парней, которых встретил на «Парке футбола»?) Чемпион мира 98 Марсель Десайи в составе сборной Франции и, пожалуй, самый лихой водитель в мире (по крайней мере в кино) Самир Насери) Крутые они парни! 😎💪🔝
Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) 29 Апр 2018 в 3:25 PDT  В комментариях к посту отметился соотечественник Десайи и Насери, пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад.
"Кажется, я их знаю", — прокомментировал снимок Фуркад.
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