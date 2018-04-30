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В «Орленке» стартовал российский этап чемпионата мира по мотокроссу и этап чемпионата Европы
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В «Орленке» стартовал российский этап чемпионата мира по мотокроссу и этап чемпионата Европы 

Новая Кубань 6 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 апреля — Новая Кубань. 29 апреля в детском лагере «Орленок» стартовал российский этап чемпионата мира по мотокроссу и этап чемпионата Европы, в котором принимают участие гонщики из 28 стран мира. В программе соревнований 8 гонок — по два заезда каждом из четырех зачетов: MXGP и MX2 — в чемпионате мира, а также EMX250 и EMX300 — в чемпионате Европы.
Сегодня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил гонки, ознакомился с инфраструктурой трассы и побывал в парке гонщиков. Глава региона отметил высокое качество организации турнира и важность проведения спортивных соревнований такого уровня в крае.
Гоночная трасса в детском лагере «Орленок» — одна из лучший в России, за последние 10 лет на ней пять раз проводилось первенство Европы по мотокроссу и по одному разу чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров и российский этап MXGP, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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