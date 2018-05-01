Биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру

Российская биатлонистка Подчуфарова объявила о завершении карьеры

Российская биатлонистка, бронзовый призер чемпионата мира в Хохфильцене Ольга Подчуфарова объявила о завершении карьеры. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Пока. Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто, очень…! Но приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствуется облегчение. Все время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода, напролом и поперек системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью", — написала спортсменка в своем инстаграме.

Подчуфарова также поблагодарила своих поклонников, а также заявила о новой сфере интересов.

"Не хочу жалеть ни о чем! Есть чувство нереализованности, но есть и огромный снежный ком… всего. Мне не хватает увлеченности, мотивации и внутреннего запала идти с этим комом дальше. Скажем так, сейчас чувство увлеченности переносится в другую сферу.

Вообще-то, я все-равно буду где-то рядом. Столько идей назрело и хочется все это реализовывать! Спорт — ты мир, но этот мир — он такой многогранный. Спасибо всем, вы замечательные", — добавила она.

Ранее Подчуфарова заявляла о пропуске следующего сезона.