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Подчуфарова завершила карьеру
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Российская биатлонистка Подчуфарова объявила о завершении карьеры 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская биатлонистка, бронзовый призер чемпионата мира в Хохфильцене Ольга Подчуфарова объявила о завершении карьеры. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Пока. Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто, очень…! Но приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствуется облегчение. Все время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода, напролом и поперек системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью", — написала спортсменка в своем инстаграме.
Подчуфарова также поблагодарила своих поклонников, а также заявила о новой сфере интересов.
"Не хочу жалеть ни о чем! Есть чувство нереализованности, но есть и огромный снежный ком… всего. Мне не хватает увлеченности, мотивации и внутреннего запала идти с этим комом дальше. Скажем так, сейчас чувство увлеченности переносится в другую сферу.
Вообще-то, я все-равно буду где-то рядом. Столько идей назрело и хочется все это реализовывать! Спорт — ты мир, но этот мир — он такой многогранный. Спасибо всем, вы замечательные", — добавила она.
Ранее Подчуфарова заявляла о пропуске следующего сезона.
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